Янчевский: ожидаемый декрет о развитии цифровой экономики действительно революционный

Проект декрета о развитии цифровой экономики, который обсуждался на совещании у Президента Беларуси, действительно революционный. Об этом журналистам заявил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, сообщает БЕЛТА.

"Еще весной глава государства говорил о том, что Беларусь идет к созданию IT-страны. И по его поручению в течение года разрабатывался проект декрета. Это действительно очень широкий, фундаментальный и масштабный документ. Его достаточно много раз в СМИ называли революционным. В данном случае это не преувеличение, это действительно так, - сказал директор ПВТ. - В этом документе заложены вещи, которые революционны не только для Беларуси, не только для наших соседей, но по некоторым направлениям, законодательству Беларусь может даже опередить многие развитые страны, которые для нас самих часто являются примерами в технологическом развитии".

По словам Всеволода Янчевского, глава государства на совещании одобрил заложенные в документе принципиальные подходы и все ключевые моменты. Президент обратил внимание на то, что декрет, который дает очень большие права и свободы, предоставляет самые благоприятные условия для развития IT-отрасли, прихода капитала, развития новых технологий блокчейн, также должен давать пользу всей стране в целом - экономике и народу Беларуси.

"Как раз это обсуждалось, чтобы инвестиции приходили в Беларусь, вливались в экономику страны, технологии помогали улучшать работу нашей промышленности, сельского хозяйства, образования, чтобы здесь оставались финансовые средства, а бюджет государства, из которого поддерживаются многие люди, получал пользу", - подчеркнул он.

"Самое главное поручение Президента состоит в том, чтобы, с одной стороны, создать лучшие условия для развития высоких технологий, и, с другой стороны, это создается именно для того, чтобы процветала не только отдельная отрасль, а вся страна, и от этого чувствовал пользу каждый гражданин", - добавил Всеволод Янчевский.