Apple договорилась о приобретении приложения Shazam

Компания Apple окончательно договорилась о приобретении приложения для распознавания музыкальных композиций Shazam, сообщает ресурс TechCrunch. Большинство источников издания утверждают, что сумма сделки составляет $400 млн. Официальное заявление о ней ожидается уже на этой неделе.

При этом после своего последнего раунда финансирования в 2015 г. Shazam оценивался в $1,02 млрд. В общей сложности с 2002 г. сервис привлек $143,5 млн инвестиций от таких структур, как Kleiner Perkins, DN Capital, IVP, Sony Music, Universal Music и Access Industries, которой принадлежит Warner Music.

Shazam дает пользователю возможность идентифицировать песню, телепередачу, кинофильм или рекламный ролик в течение нескольких секунд. Для этого приложению нужно всего лишь захватить музыкальный или визуальный фрагмент из этого произведения. Потом сервис дает ссылку, пройдя по которой произведение можно приобрести.

 

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

cnews.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий