Apple договорилась о приобретении приложения Shazam

Компания Apple окончательно договорилась о приобретении приложения для распознавания музыкальных композиций Shazam, сообщает ресурс TechCrunch. Большинство источников издания утверждают, что сумма сделки составляет $400 млн. Официальное заявление о ней ожидается уже на этой неделе.

При этом после своего последнего раунда финансирования в 2015 г. Shazam оценивался в $1,02 млрд. В общей сложности с 2002 г. сервис привлек $143,5 млн инвестиций от таких структур, как Kleiner Perkins, DN Capital, IVP, Sony Music, Universal Music и Access Industries, которой принадлежит Warner Music.

Shazam дает пользователю возможность идентифицировать песню, телепередачу, кинофильм или рекламный ролик в течение нескольких секунд. Для этого приложению нужно всего лишь захватить музыкальный или визуальный фрагмент из этого произведения. Потом сервис дает ссылку, пройдя по которой произведение можно приобрести.