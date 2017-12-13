StrongPity2 вместо FinFisher. ESET предупреждает о продолжении операции кибершпионажа

ESET предупреждает о продолжении операции кибершпионажа со следами участия в схеме крупного интернет-провайдера.

В сентябре 2017 года ESET представила исследование вредоносной кампании по распространению шпионской программы FinFisher (FinSpy), которая ранее продавалась правительственным структурам. Операция производилась в семи странах мира, причем в двух из них в распространении FinFisher мог участвовать крупный интернет-провайдер. 21 сентября, в день публикации отчета ESET, кампания была приостановлена.

Уже 8 октября в одной из двух стран, где в распространении FinFisher подозревается интернет-провайдер, стартовала идентичная операция, использующая ту же самую необычную схему переадресации веб-браузеров. Теперь вместо FinFisher распространяется новое шпионское ПО – Win32/StrongPity2. В ESETизучили вредоносную программу и обнаружили сходство со спайварью (spyware), которую в прошлом предположительно использовала кибергруппа StrongPity.

Первое сходство – сценарий атаки. Пользователь, который пытается загрузить легитимное ПО, перенаправляется на поддельный сайт, с которого загружается зараженная StrongPity2 версия нужной программы. В ходе исследования специалисты ESET обнаружили зараженные версии CCleaner, Driver Booster, браузера Opera, Skype, VLC Media Player, WinRAR.

Помимо этого, среди общих черт StrongPity и StrongPity2 – идентичные фрагменты кода, структура конфигурационных файлов, необычный алгоритм шифрования, версия libcurl 7.45 и способ эксфильтрации файлов.

В Win32/StrongPity2 предусмотрена возможность кражи файлов, под прицелом документы с расширениями .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .txt, .doc, .docx, .pdf, .rtf. Кроме того, программа может загружать другое вредоносное ПО и выполнять его с привилегиями скомпрометированной учетной записи.

Начиная с 8 октября системы телеметрии ESET зафиксировали больше ста попыток атак с использованием Win32/StrongPity2.