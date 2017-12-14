Заместитель начальника РОВД Ленинского р-на Бреста Дмитрий Коровяковский сообщил, что в Беларуси могут завести первое уголовное дело за хищение биткоина.

Установлено, что минувшим летом в Бресте директор одной из минских фирм попытался продать 0,83 биткоина, но после перевода криптовалюты был обманут мошенником, с которым познакомился в месенджере Telegram. Мужчины встретились в одном из кафе Бреста и договорились, что минчанин продаст новому знакомому 0,83 биткоина за 3 тыс. долларов США.

Транзакция продажи продолжалась около 2-х часов. За это время “покупатель” успел скрыться в неизвестном направлении, так и не выплатив минчанину обещанные деньги. Личность злоумышленника устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

