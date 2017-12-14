Apple инвестирует $400 млн в разработчика чипов для Face ID

Apple объявила об инвестировании почти $400 млн в американского производителя чипов Finisar, которые нашли применение в «яблочной» продукции.

Apple предоставит Finisar около $390 млн, которые будут потрачены на модернизацию заброшенного предприятия площадью 65 тыс. м2 и запуска там производства вертикально-изучающих лазеров (VSCEL). Эти чипы, в частности, обеспечивает работу Face ID, анимодзи, портретного режима для фотосъёмок в iPhone и приложений дополненной реальности, созданных на платформе ARKit.

«В VSCEL применяются одни из самых совершенных технологий, которые мы никогда не разрабатывали. Мы очень рады сотрудничать с Finisar в течение последующих нескольких лет, чтобы раздвинуть границы технологии VCSEL и приложений, которые её используют», — заявил операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams).

Основанная в 1998 году Finisar специализируется на разработке оптических компонентов и подсистем связи, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных в сетевом оборудовании, беспроводных решениях и системах хранения данных. У компании насчитывается 14 тыс. сотрудников. Помимо Apple, технологиями Finisar пользуются Cisco, Huawei, IBM, Hewlett Packard Enterprise и другие крупные клиенты.