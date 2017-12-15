В США отменили принцип «сетевого нейтралитета»

Американская федеральная комиссия по коммуникациям проголосовала за отмену принципа «сетевого нейтралитета», который запрещал провайдерам блокировать или замедлять работу интернет-ресурсов, сообщает Reuters.

Регуляторное правило было введено в 2015 г. при поддержке президента Барака Обамы, оно было призвано обеспечить открытость интернета и не позволяло провайдерам ускорять или замедлять трафик с интернет-ресурсов (вплоть до их блокировки).

За отмену «сетевого нейтралитета» проголосовали трое из пяти членов комиссии. Решение ознаменовало победу американских интернет-провайдеров, таких как AT & T, Comcast и Verizon Communications, и дало им право решать, к каким сайтам открывать или закрывать доступ, указывает Reuters. Также это крупнейшая победа главы комиссии Аджита Пая, назначенного на эту должность президентом Дональдом Трампом в январе, в его борьбе за отмену множества правил в области телекоммуникаций.

Демократы, а также Google и Facebook призывали Пая сохранить «сетевой нейтралитет». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала журналистам, что американская администрация «поддерживает усилия комиссии, в то же время Белый дом, безусловно, всегда поддерживал и будет поддерживать свободный и справедливый интернет». В свою очередь генпрокурор Нью-Йорка демократ Эрик Шнейдерман заявил, что будет добиваться судебной отмены решения комиссии.

Новые правила вступят в силу через несколько месяцев после одобрения со стороны Белого дома. Американские пользователи интернета вряд ли заметят существенные изменения, однако небольшие стартапы беспокоятся, что отмена ограничений может привести к блокировке их сайтов, отмечает Reuters. В свою очередь провайдеры уверяют, что не планируют блокировать легальный интернет-контент, однако предупреждают, что могут изменить стоимость доступа к тем или иным ресурсам.