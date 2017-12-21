Microsoft выпустила крупное обновление для тестовой версии Windows 10. Сборка 17063, помимо прочего, включает долгожданную функцию Timeline и возможность создавать в разных приложениях по несколько вкладок.

Timeline должна была появиться ещё в Fall Creators Update — с помощью неё пользователи должны были получить возможность переключаться между приложениями и задачами на разных устройствах под управлением Windows 10. Вы можете начать что-то делать на одном компьютере и продолжить на другом. Позже поддержка функции появится и в некоторых приложениях Microsoft для iOS и Android.

В последней тестовой сборке операционной системы доступ к нововведению можно получить через меню «Представление задач» (Win+Tab). Timeline показывает все недавние действия, включая приложения, которые работали на компьютере в то или иное время.

Также редмондский гигант начат тестировать Sets — функцию создания вкладок в окнах. К моменту релиза компания может переименовать функцию, а доступ к ней пока получили лишь некоторые подписчики инсайдерской программы. Сейчас нововведение поддерживается только универсальными приложениями, но в следующем году появится в Win32-программах и Office.

Microsoft обновила и другие аспекты операционной системы. В браузере Edge появилась более контрастная тёмная тема с большим числом элементов Fluent Design. Улучшению подверглись и жесты — ими стало удобнее пользоваться на чувствительных тачпадах.

Система Fluent Design добралась и до панели задач, центра уведомлений, часов, календаря и других элементов Windows 10. А в разделе «Параметры» стало проще найти некоторые настройки.

Наконец, компания добавила в тестовую сборку автоматическое масштабирование приложений. Нововведение пригодится, если вы получаете удалённый доступ к своему компьютеру или подключаете ноутбук к монитору, а настройки разрешения и масштабирования изменяются. Также можно выбрать DPI для любого приложения в системе.