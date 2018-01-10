Kodak планирует создать собственную криптовалюту

Американская компания Kodak объявила о планах создать собственную криптовалюту Kodakcoin. Производитель фотооборудования также намерен в конце этого месяца запустить блокчейн-платформу под названием KodakOne.

По информации Bloomberg, платформа будет нацелена на профессиональных фотографов. Пользователи смогут регистрировать на KodakOne свои фотоматериалы, а также продавать на них лицензии.

После объявления о запуске собственной криптовалюты акции Kodak выросли более чем на 120% и торговались 9 января по $6,85 за штуку.