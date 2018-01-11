Мининформ Беларуси ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам

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Министерство информации Республики Беларусь ограничило доступ более чем к 20 интернет-ресурсам. Причина заключается в рекламе микрозаймов компаниями, которые не имели специального разрешения на эту деятельность. Об сообщает официальный сайт ведомства.
Порталы были заблокированы за рекламу компаний, не включенных в реестр микрофинансовых организаций. Письменные уведомления о блокировке в ведомство направило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Ранее Мининформ уже практиковал блокировку сайтов. Как правило, ограничивался доступ к ресурсам, на которых приобретались наркотические средства.
Комментарии
Имхо всё сводится к проплате в г/б. Плати -- включат и разблокируют.
Энд уот эбаут ми, вообще бы запретил микрозаймы под счётчик (,%%/день).
> Энд уот эбаут ми, вообще бы запретил микрозаймы под счётчик (,%%/день)
Тогда они уйдут в "тень". Спрос-то есть. А есть спрос - будет предложение.
Или ты хочешь запретить спрос? ;)))) Типа взял микрозайм - тебе штраф от государства 500% от суммы. Хм, а что - мысль! С тунеядцами облом вышел, а тут новое поле непаханое. ;)
> Плати -- включат и разблокируют.
Ессно. Ты гребешь бабло лопатой. Делись с государством.
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