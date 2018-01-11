Мининформ Беларуси ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам

Министерство информации Республики Беларусь ограничило доступ более чем к 20 интернет-ресурсам. Причина заключается в рекламе микрозаймов компаниями, которые не имели специального разрешения на эту деятельность. Об сообщает официальный сайт ведомства. 

Порталы были заблокированы за рекламу компаний, не включенных в реестр микрофинансовых организаций. Письменные уведомления о блокировке в ведомство направило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. 

Ранее Мининформ уже практиковал блокировку сайтов. Как правило, ограничивался доступ к ресурсам, на которых приобретались наркотические средства. 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

За рекламу ... не  включённых в реестр...

Имхо всё сводится к проплате в г/б. Плати -- включат и разблокируют.

Энд уот эбаут ми, вообще бы запретил микрозаймы под счётчик (,%%/день).

 

Аватар пользователя savely

savely

> Энд уот эбаут ми, вообще бы запретил микрозаймы под счётчик (,%%/день)

Тогда они уйдут в "тень". Спрос-то есть. А есть спрос - будет предложение. 

Или ты хочешь запретить спрос? ;)))) Типа взял микрозайм - тебе штраф от государства 500% от суммы. Хм, а что - мысль! С тунеядцами облом вышел, а тут новое поле непаханое. ;)

+1
Аватар пользователя savely

savely

>  Плати -- включат и разблокируют.

Ессно. Ты гребешь бабло лопатой. Делись с государством. 

+1

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