Мининформ Беларуси ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам

Министерство информации Республики Беларусь ограничило доступ более чем к 20 интернет-ресурсам. Причина заключается в рекламе микрозаймов компаниями, которые не имели специального разрешения на эту деятельность. Об сообщает официальный сайт ведомства.

Порталы были заблокированы за рекламу компаний, не включенных в реестр микрофинансовых организаций. Письменные уведомления о блокировке в ведомство направило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Ранее Мининформ уже практиковал блокировку сайтов. Как правило, ограничивался доступ к ресурсам, на которых приобретались наркотические средства.