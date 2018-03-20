Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки

Роскомнадзор предупредил руководство мессенджера Telegram о необходимости предоставить информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении.

На исполнение требования представителям мессенджера отвели 15 дней. В противном случае сервису грозит блокировка на территории России.

20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram, в котором требовалось признать недействительным приказ ФСБ о порядке предоставления «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях». Руководство сервиса настаивало на предоставлении подобной информации только в судебном порядке.

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

...Приказ ФСБ о порядке предоставления «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях». Руководство сервиса настаивало на предоставлении подобной информации только в судебном порядке.

Ишь чего. Тут вам не там.

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