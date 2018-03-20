С 20 марта 2018 года «Белтелеком» вводит новые пакеты услуг «ЯСНА 35 Дом + Дача» и «Семейный 4 Дом + Дача». Отличительной особенностью новых пакетов является наличие в них эфирного телевидения ZALA.

Таким образом, пакет услуг «ЯСНА 35 Дом + Дача» включает в себя:

- доступ к интернету на скорости до 35 Мбит/с на прием и до 17,5 Мбит/с на передачу;

- нелимитируемый доступ к общественным точкам Wi-Fi «byflyWIFI» и «BELTELECOM» с использованием действующих реквизитов;

- телефонную связь на условиях неограниченной продолжительности телефонных соединений по сети РУП «Белтелеком» с дополнительной услугой CLIP;

- интерактивное телевидение ZALA на условиях тарифного плана «ZALA: Все включено»;

- эфирное телевидение ZALA на условиях тарифного плана «Стандарт ТВ».

Новый пакет предоставляется абонентам – физическим лицам, подключенным по технологии GPON, при наличии технической возможности подключения эфирного телевидения (домохозяйства находятся в зоне покрытия эфирным телевизионным вещанием).

Пакет услуг «Семейный 4 Дом + Дача» включает в себя:

- доступ к интернету на скорости до 4096 Кбит/с на прием и до 512 Кбит/с на передачу;

- телефонную связь на условиях неограниченной продолжительности телефонных соединений по сети РУП «Белтелеком» с дополнительной услугой CLIP;

- интерактивное телевидение ZALA на условиях тарифного плана «ZALA: Все включено»;

- эфирное телевидение ZALA на условиях тарифного плана «Стандарт ТВ».

Этот пакет предоставляется абонентам – физическим лицам, подключенным по технологии xDSL, при наличии технической возможности подключения эфирного телевидения (домохозяйства находятся в зоне покрытия эфирным телевизионным вещанием).

Стоимость пакета услуг «ЯСНА 35 Дом + Дача» составляет 31,9 рубля в месяц, пакета «Семейный 4 Дом + Дача» – 28 рублей в месяц. Подключить новые пакеты услуг можно в сервисных центрах «Белтелекома».

Заказывать дополнительные услуги абоненты могут через приложение «Мой Белтелеком», в кабинете пользователя, а также в сервисных центрах компании.