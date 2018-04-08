Интернет подвергся мировой ботнет-атаке

Интернет-ресурсы по всему миру оказались временно недоступны из-за масштабной хакерской атаки на сетевое оборудование Cisco. По данным исследовательской группы Cisco — Talos Intelligence, — хакеры обнаружили уязвимость в клиенте Smart Install.

Как уточняет Solar Security, в интернете идет мощная ботнет-атака, при которой адреса сканируются на наличие уязвимости в Cisco IOS, позволяющей удаленно выполнять команды на устройствах Cisco.

Из-за атаки пострадали несколько крупных провайдеров, вечером 6 апреля некоторое время был недоступен Twitter.

В Cisco выпустили патчи для обнаруженной уязвимости.

По информации «Лаборатории Касперского», которую приводит «Интерфакс», хакеры атакуют коммутаторы Cisco, какая группировка стоит за этим, российские специалисты пока не знают.

«Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание "Do not mess with our elections" ("Не вмешивайтесь в наши выборы")"», — цитирует агентство сообщение «Касперского».

В «Лаборатории» отметили, что атаке подвергаются целые дата-центры, из-за чего оказываются недоступны многие известные интернет-ресурсы, в основном, в российском сегменте. «Касперский» предполагает, что масштабы взлома «могут быть очень серьезными».