Бесплатный Wi-Fi появится на 3 маршрутах Белорусской железной дороги

Беспроводной интернет появится в дизель-поездах ДПЗ региональных линий бизнес-класса "Минск-Пассажирский — Полоцк" и "Минск-Пассажирский — Лида", а также в дизель-поезде "Минск-Пассажирский — Вильнюс". После пересечения белорусско-литовской границы беспроводной интернет доступен не будет.

"Для подключения к сети интернет по технологии Wi-Fi необходимо пройти регистрацию. Код доступа будет выслан пассажирам с помощью SMS на номер мобильного телефона", — рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Впервые услуга бесплатного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi появилась в августе 2016 года в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующих по маршруту Минск — Гомель.