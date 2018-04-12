Роскомнадзор требует блокировки Telegram в срочном порядке

Роскомнадзор просит суд заблокировать Telegram в срочном порядке.

Таганский районный суд г. Москвы сейчас проводит досудебную подготовку по иску Роскомнадзора к Telegram. Напомним, что ведомство требует заблокировать Telegram, так как создатели сервиса отказываются предоставить спецслужбам информацию о переписке пользователей. Речь идёт о ключах шифрования, которые хочет получить ФСБ.

Доступ к популярному мессенджеру в России может быть ограничен уже в ближайшее время. Предполагается, что соответствующее требование будет прописано в постановлении суда от 13 апреля 2018 года.