16 апреля российские интернет-провайдеры приступят к блокировке Telegram

16 апреля российские интернет-провайдеры приступят к блокировке мессенджера Telegram. Именно в понедельник федеральная служба направит операторам связи адреса Telegram, которые подлежат блокировке в России.

Сообщается, что Роскомнадзор ведет реестр запрещенных адресов в интернете, информация из которого выгружается операторам связи. Операторы связи имеют доступ к выгрузке из этого реестра. Они обязаны заблокировать указанные в реестре адреса в течение суток после внесения в реестр.

Напомним, что в Таганский районный суд Москвы в пятницу рассмотрел ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России и удовлетворил его. Представители Telegram в суд не пришли, но заявили, что обжалуют решение.

