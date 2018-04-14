Исследование Gartner: Рынок ПК падает три с половиной года подряд

Аналитики Gartner зафиксировали продолжение спада рынка персональных компьютеров. В I квартале 2018 г. он сократился на 1,4% (до 61,7 млн единиц). Сообщается, что падение в этом сегменте продолжается уже 14 кварталов подряд, со II квартала 2012 г.

Стоит отметить, что в большинстве регионов мира рынок ПК даже подрос, но итоговое проседание предопределили покупатели из Китая и США.

Лидером по мировым продажам стал HP, показавший рост в 2,8% до 12,856 млн ПК. На второй позиции Lenovo (0,3%, 12,346 млн). Наибольшее увеличение у корпорации Dell (6,5%, 9,883 млн). Важными факторами общего спада рынка стали потери Asus (снижение на 12,5%) и Acer (8,6%).

В исследовании также указали на рост средних отпускных цен на ПК. Согласно статистике, с 2015 по 2019 гг. этот показатель будет находиться на уровне примерно $800. Его увеличение эксперты связывают с нехваткой компонентов и растущей стоимостью расходных материалов.