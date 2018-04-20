Роскомнадзор заблокировал IP-адреса сервиса Microsoft

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов более 130 тыс. IP-адресов облачного сервиса Azure от Microsoft. Это следует из копии выгрузки реестра для блокировки провайдерами, размещенной на портале для разработчиков GitHub.

Также под блокировку попали адреса еще одного крупного хостинг-провайдера DigitalOcean, облачные сервисы Iliad Datacenter и Hetzner Online.

Из выгрузки реестра, которая есть в распоряжении провайдеров, следует, что под блокировку попали ​196,5 тыс. адресов Digital Ocean и 65,5 тыс. адресов Hetzner и 32,7 тыс. адресов Iliad Datacenter. Кроме того, заблокированы были 65,5 тыс. адресов Online.net и 510 адресов Clouding.io.

