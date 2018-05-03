В России могут заблокировать Viber

Руководитель Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров сообщил о том, что в России могут заблокировать мессенджер Viber.

«Если у ФСБ будут проблемы с ними ( Viber. - прим. ред) с предоставлением ключей шифрования, то они также могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — рассказал руководитель Минкомсвязи.

Напомним, что ранее сообщалось, что Viber не готов выполнять требования российских правоохранительных органов в части предоставления ключей для дешифровки переписки пользователей.