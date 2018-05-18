В Беларуси появился каталог облачных хостинг-решений

Белорусский хостинг-провайдер hoster.by запустил каталог готовых решений для бизнеса из «облака».

Сейчас предложение включает 4 готовых решения для клиентов, в том числе «Битрикс» и «1С:Бухгалтерия» в облаке. Также 5 продуктов планируется запустить до конца лета.

Облако размещается в четырех крупнейших белорусских дата-центрах и позволяет добиться бесперебойной работы сайтов и сервисов клиентов даже в том случае, если оборудование в одном из дата-центров будет повреждено.