В Беларуси появился каталог облачных хостинг-решений

Белорусский хостинг-провайдер hoster.by запустил каталог готовых решений для бизнеса из «облака».

Сейчас предложение включает 4 готовых решения для клиентов, в том числе «Битрикс» и «1С:Бухгалтерия» в облаке. Также 5 продуктов планируется запустить до конца лета.

Облако размещается в четырех крупнейших белорусских дата-центрах и позволяет добиться бесперебойной работы сайтов и сервисов клиентов даже в том случае, если оборудование в одном из дата-центров будет повреждено.

 

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Опубликовал: KVbot,

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