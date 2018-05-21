Российская криптовалюта Tkeycoin будет признана в Корее

На финансовом рынке Азии представлять Tkeycoin DAO изъявил намерения стратегический Альянс венчурных фондов Кореи.

Российскому криптовалютному проекту Tkeycoin DAO поступило предложение от стратегического Альянса венчурных фондов Кореи, об этом сообщил "Коммерсант".

Оно заключается в намерениях стать эксклюзивным представителем этой криптовалюты на азиатском финансовом рынке. Куратором сделки выступает директор венчурных инвестиций знаменитого Фонда HB Investment, Inc. - Юнг-Кеун Чой.

В среде криптовалютных экспертов силится уверенность в том, что этот позитивный бэкграунд поможет монете существенно вырасти на бирже. Скептики полагают, что рост составит не более 3-5$, однако по мнению аналитиков в 2018 г. стоимость монеты достигнет отметки до 14$ сразу после ее размещения на бирже.

Следует добавить, что в настоящее время Tkeycoin DAO по праву считается одним из наиболее амбициозных проектов на рынке РФ. Проект ведет разработку собственного блокчейн протокола, благодаря которому, крупные холдинги сократят расходы в сфере мобильных и международных платежей до 30%.