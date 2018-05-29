В Беларуси к осени планируется усовершенствовать ЕРИП

В Беларуси до конца лета планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП, сообщили БЕЛТА в ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП".

Прежний алгоритм формировал дерево услуг ЕРИП из двух частей: категории услуг и региональной части. "Новый алгоритм позволяет на любом уровне дерева нарастить любую ветку, состоящую из деревьев категорий услуг и регионального деления. В новом дереве будут созданы новые подкатегории услуг, разделы и подразделы", - пояснили в ЕРИП.

При формировании новой структуры дерева услуг ЕРИП учитывались такие основные факторы, как мнение пользователей (обращения граждан, обсуждения на форумах), количество производителей услуг и видов услуг в ЕРИП, доля безналичных платежей (более 50%), централизация по услугам отдельных организаций.

Плательщики, совершающие платежи по коду услуги либо с помощью корзины платежей (номера плательщика ЕРИП), изменения не заметят. Процесс совершения платежа будет точно таким же, как и был ранее: выбор услуги из корзины (номера плательщика), ввод запрашиваемых данных и совершение оплаты. Плательщикам, не использующим вышеперечисленные способы оплаты, необходимо будет самостоятельно выбирать услугу в дереве услуг ЕРИП.