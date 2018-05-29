«Яндекс» представила интеллектуальный динамик с голосовым ассистентом

Компания «Яндекс» в ходе мероприятия Yet Another Conference 2018 представила интеллектуальный динамик с фирменным голосовым ассистентом «Алиса».

Проект устройства для дома с помощником «Алиса» был задуман более года назад. При разработке новинки основное внимание было сосредоточено на обеспечении качественного звука, точном распознавании голосовых команд и возможности использования колонки в паре с телевизором.

Утверждается, что смарт-динамик обеспечивает мощность в 50 Вт, а диапазон воспроизводимых частот простирается от 50 Гц до 20 кГц. Конструкция включает сабвуфер и два радиатора для глубоких, объёмных басов, а также два твитера для высоких частот.

За восприятие голосовых команд отвечают речевые технологии «Яндекса» и матрица из семи чувствительных микрофонов. Система помогает «Алисе» разобрать каждое слово, в том числе в зашумлённой обстановке. Причём голосовой ассистент реагирует на команды практически мгновенно — в пределах одной секунды. Предусмотрена кнопка для быстрого отключения микрофона.

Станцию можно подключить к телевизору для просмотра фильмов и сериалов. При этом, разумеется, управлять процессом воспроизведения пользователи смогут посредством голосовых команд.

«Алиса» поможет узнать последние новости, расскажет о погоде и ситуации на дороге, активирует воспроизведение музыки, напомнит о запланированных встречах, настроит будильник и пр.