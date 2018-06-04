В Беларуси улучшат условия для использования электрокаров

Правительство Беларуси планирует стимулировать развитие электротранспорта в стране. Об этом заявил вице-премьер Владимир Семашко после посещения выставки Белорусского промышленного комплекса.

В перспективе в стране планируется произвести и продать около 40-70 тысяч автомобилей. Семашко добавил, что подготовлен проект указа, предполагающего меры для увеличения продаж электромобилей. В ближайшие дни его представят Администрации Президента.

Вице-премьер обратил внимание и на инфраструктуру. По его мнению, электростанции должны будут располагаться в среднем каждые 100 км.