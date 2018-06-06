Instagram позволит публиковать часовые видео

Сервис Instagram планирует разрешить пользователям публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в историях пользователей, уточнили собеседники издания.

В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты. В историях пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.

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Опубликовал: Dmitrys10,

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