Instagram позволит публиковать часовые видео

Сервис Instagram планирует разрешить пользователям публиковать видеоролики продолжительностью до одного часа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Нововведение будет касаться видео в вертикальном формате, которые обычно публикуются в историях пользователей, уточнили собеседники издания.

В настоящее время Instagram позволяет размещать в аккаунтах видео продолжительностью до одной минуты. В историях пользователей можно публиковать ролики длиной до 15 секунд, которые исчезают через 24 часа.