МТС предложил гостям Беларуси безлимитный интернет

Выгодные условия тарифного плана «Безлимитище» стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании.

«Безлимитище» – уникальный тарифный план, который позволяет расходовать интернет-трафик со смартфона в любых объемах. Плюс абонентам ежемесячно начисляется 400 минут на разговоры в сетях всех белорусских операторов и 50 МБ ежесуточно для бесплатной раздачи безлимитного интернета. Плата за тариф составит 16,37 рублей в месяц.



Дополнительно абонент может воспользоваться услугой «200 минут во все сети » или « 5 любимых номеров во все сети ». Перенести неизрасходованный трафик минут, включенных в абонплату, на следующий месяц позволит сервис « СМАРТ-box ».

Напомним, ранее мобильный оператор анонсировал услугу «Unlim за границей» для пользователей роуминга. Она дает возможность использовать безлимитный интернет в 40 странах мира всего от 7.5 рублей в день.