МТС предлагает безлимитный интернет в роуминге от 7,5 рублей

МТС запустил услугу «Unlim за границей» в роуминге в 40 странах мира. Это безлимитный по объему мобильный интернет-трафика, стоимость услуги – от 7,5 рублей в сутки.

«Unlim за границей» доступен по наиболее востребованным направлениям у белорусских туристов. В половине стран, где действует услуга, плата в сутки составляет 7,5 рублей, в остальных — 12,5 рублей.

Пользователям услуги «Unlim за границей» первые 100 МБ в сутки предоставляются на максимальной скорости.