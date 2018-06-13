В Беларуси начали покупать «платиновые» номера банковских счетов

Белорусы стали покупать «золотые» и «платиновые» IBAN-номера банковских счетов – с большим числом повторяющихся цифр.

Интерес к подобным комбинациям появился после перехода Беларуси на IBAN-номера с 28 буквенно-цифровыми разрядами. Запомнить их крайне сложно, если не использовать повторяющиеся наборы цифр. Возможность актуальна для тех, кто часто использует счета в своей деятельности, в том числе компаний и индивидуальных предпринимателей.

Для желающих есть три вида счетов. В «платиновом» одинаковыми могут быть 13 цифр – с 14 по 18 и с 21 по 28. Также можно выбрать чередование любой цифры с нулем («0»), который часто используется в IBAN-номерах. «Золотая» комбинация представляет собой простое сочетание двух цифр, когда одна из них встречается, к примеру, только вначале. «Серебряный» номер состоит из двух цифр, чередующихся в различных последовательностях.

Красивые номера стоят от 100 до 200 рублей. Первые покупки совершались с «платиновыми» комбинациями.

Механика покупки красивого номера аналогично той, что действует для красивых номеров мобильных телефонов. Для этого нужно выбрать интересную комбинацию из списка счетов и заключить договор. Сделать это можно только в отделении банка.

«С переходом на IBAN-номера возросла необходимость в том, чтобы иметь простой и легко запоминающийся номер счета. В какой-то мере это и дополнительное удобство, и элемент престижа. И мы видим, что интерес к красивым номерам присутствует», – заметил представитель Банка Москва-Минск.