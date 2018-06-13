Минчане похитили с карт иностранцев более 400 тыс. долларов‍

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств с банковских карт иностранных граждан в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

Следствие установило, что трое минчан получили доступ к банковским счета иностранцев и использовали их в корыстных целях. Преступная группа действовала с 2009 по 2015 года. За это время при помощи компьютерной техники, реквизитов чужих банковских платежных карточек и интернет-ресурсов они совершили хищение денежных средств с карт-счетов на общую сумму, превышающую 400 тысяч долларов США.

Правоохранители отмечают, что эта деятельность была не единственным источником дохода подозреваемых. Двое из них до задержания занимали руководящие должности в IT-организациях.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Действия участников попадают под 212 статью (часть 4) "Хищение путем использования компьютерной техники" Уголовного кодекса Республики Беларусь.