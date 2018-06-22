Microsoft выпускает обновления для пользовательского интерфейса Office 365

В ближайшие несколько месяцев Microsoft будет выпускать обновления для пользовательского интерфейса самых популярных приложений офисного пакета Office 365. Разработчики планируют сделать его более простым и эффективным. Перед полноценным внедрением в работу обновления пройдут несколько циклов проверок и испытаний.

Упрощенная лента. Обновленная версия ленты должна помочь пользователям сосредоточиться на текущих задачах и легко организовать совместную работу. Те, кому требуется на экране больше команд, по-прежнему смогут развернуть ленту в классическом трехстрочном виде. Первым приложением, которое получит новый элемент, будет браузерная версия Word. Следующим будет Outlook для Windows — упрощенная лента появится в приложении у ряда участников программы предварительной оценки в июле. Приложения Word, Excel и PowerPoint для Windows обеспечивают самый обширный и мощный набор функций. Их обычно предпочитают пользователи, которым нужны максимальные возможности. Далее Microsoft планирует составить обширную базу пользовательских отзывов об изменениях, которые они хотели бы видеть в приложениях Excel и PowerPoint. Полученные результаты помогут разработчикам выбрать стратегию обновлений для этих компонентов Office 365.

Новые цвета и значки. В приложениях начнут появляться новые цвета и значки с масштабируемой графикой, которые будут выглядеть ярко и четко на экранах любого размера. Эти изменения призваны не только модернизировать пользовательский интерфейс, но и сделать его более удобным для людей с ограниченными возможностями. В первую очередь обновления затронут браузерную версию Word, затем приложения Word, Excel и PowerPoint для Windows. В августе 2018 начнется развертывание изменений в Outlook и Mac.

Поиск. В обновленном интерфейсе поиск позволит находить команды, людей и контент. Технология Zero Query Search предугадывает пользовательские запросы: достаточно поместить курсор в поле поиска, и можно увидеть готовые рекомендации, полученные на базе искусственного интеллекта и Microsoft Graph. Эта функция уже сейчас доступна пользователям коммерческих версий Office.com, SharePoint Online и мобильного приложения Outlook.