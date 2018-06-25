Минэкономики ожидает роста IT-отрасли на 7-10% в год

Рост ИТ-отрасли в Беларуси ожидается на уровне 7-10% в год. В целом белорусская экономика должна будет расти в 2021-2025 годах на уровне 6-7%. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил первый заместитель министерства экономики Дмитрий Крутой.

При таких показателях к концу 2025 года Беларусь выполнит поставленную задачу по ВВП в 100 млрд. долларов.

Замминистра также рассчитывает на рост реальных доходов населения, который будет обусловлен, как увеличением размеров экономики, так и низкой инфляцией, наличием реального эффективного обменного курса рубля.