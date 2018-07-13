Microsoft добавит в «Блокнот» в Windows 10 новые возможности

Microsoft добавит в «Блокнот» в Windows 10 множество новых возможностей. Участники программы тестирования Windows могут опробовать свежие функции уже сейчас, которые доступны в сборке под номером 17713.

В «Блокноте» появилась возможность искать текст по кругу — если при просмотре вы доберётесь до конца документа, то посредством нажатия одной кнопки сможете вернуться к его началу. Стало возможно увеличивать текст, зажимая кнопку Ctrl и прокручивая колесо мыши. Microsoft добавила в «Блокнот» поддержку конца строки Unix/Linux (LF) и Macintosh (CR). Панель состояния теперь активирована по умолчанию. Можно просматривать номеров строк и столбцов, если включен перенос по словам.

Новый «Блокнот» даст возможность удалять целые слова, используя сочетание клавиш Ctrl+Backspace. Компания улучшила производительность при работе с большими файлами. Также теперь можно искать слова в Bing, просто нажимая на них правой кнопкой мыши и выбирая соответствующую опцию.