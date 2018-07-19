В Google Картах появилась функция, которая не позволит опоздать

Новая опция в «Google Картах» будет оповещать об оптимальном времени выхода, чтобы успеть добраться до места назначения вовремя вне зависимости от выбранного способа передвижения. Данная функция автоматически высчитывает время проведенное в пути и сопоставляет его с текущим времени и местоположением человека.

Как включить оповещения о времени выхода в Google Картах:

Запустите приложение «Google Карты».Нажмите на иконку меню (три горизонтальные полосочки) - «Уведомления» и передвиньте ползунок в положение «вкл». Отметьте на карте место, куда вы хотите отправиться. Определитесь со способом передвижения. Перейдите в меню – «Настроить напоминание».Выберите один из двух вариантов: «Отправление» - если вы ориентируетесь на время выхода, «Прибытие» - если вы ориентируетесь на время прибытия

Традиционно нововведения проходят режим тестирования и на данный момент опцией могут воспользоваться лишь некоторые пользователи. Оповещения в приложении Google Карты доступны для использования на устройствах Andriod, iPhone и iPad.