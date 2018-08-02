С 10 августа вводится оплата за дополнительный пакет «Больше ТВ» SMART ZALA

С 10 августа 2018 года вводится оплата за дополнительный пакет «Больше ТВ» SMART ZALA. В состав дополнительного пакета «Больше ТВ» входит десять телеканалов разных жанров.

Подключить дополнительный пакет «Больше ТВ» абоненты базового пакета «Канапа ТВ» телевидения SMART ZALA могут одним из удобных способов: в сервисном центре, в кабинете пользователя или с помощью приложения «Мой Белтелеком».

Тариф на дополнительный пакет «Больше ТВ» для абонентов–физических лиц составляет 3 руб. 75 коп. Оплата производится по авансовому принципу. Списание ежемесячной платы осуществляется с лицевого счета абонента ежедневно равными долями.