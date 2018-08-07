velcom оснастит поезда БЖД уникальным техническим решением

Телеком-оператор velcom и Белорусская железная дорога в рамках подготовки ко II Европейским играм представили уникальное для Беларуси техническое решении связи для пассажирских поездов. Новая разработка позволяет одновременно обеспечить пассажиров как бесплатным интернет-доступом по технологии Wi-Fi, так и устойчивой мобильной 3G-связью при любой скорости движения поезда.

В настоящее время новое комбинированное решение запущено в одном электропоезде региональных линий бизнес-класса, а к началу II Европейских игр будет развернуто еще в 17 поездах.

«Оснащение поездов инновационным решением – это один из проектов, которые телеком-оператор velcom реализует ко II Европейским играм. В рамках взаимодействия с Белорусской железной дорогой для улучшения связи вдоль железнодорожных путей будут также построены порядка 50 новых базовых станций. Кроме того, покрытие мобильной связью будет существенно улучшено вдоль ключевых магистралей и автомобильных дорог местного назначения, на пограничных переходах, а также на инфраструктурных объектах: тренировочных базах, гостиницах и других локациях, – отметил начальник отдела планирования радиосети компании velcom Алексей Карницкий. – Все это делается для того, чтобы гости и участники Игр были обеспечены сверхчеткой голосовой связью и устойчивым интернет-соединением независимо от места своего нахождения».

Для реализации проекта по обеспечению связи в поездах velcom использовал лучший мировой опыт построения магистралей связи вдоль железнодорожных путей и беспроводных сетей на подвижном составе.

Во всех вагонах поезда были установлены точки доступа Wi-Fi, которые подключены к маршрутизатору с беспроводным модемом. Установленное усилительное оборудование ретранслирует полученный от базовых станций сигнал 3G-сети через проложенный в вагонах излучающий кабель. А для улучшения приема сигнала как системы Wi-Fi, так и усилителей сигнала используются специальные антенны, установленные на крыше поезда.

Техническая разработка velcom позволяет обеспечить устойчивую мобильную связь в поездах несмотря на металлические стенки вагонов, которые плохо пропускают сигнал, высокую скорость движения поездов, отдаленность от базовых станций и интерференцию. Кроме того, воспользоваться Wi-Fi, находясь в пути, смогут бесплатно абоненты всех мобильных операторов. Для этого пассажирам необходимо будет пройти регистрацию через портал авторизации, а после – получить код доступа с помощью SMS на свой номер мобильного телефона.

Для реализации данного проекта Белорусская железная дорога выделила телеком-оператору velcom участки для установки вышек сотовой связи, а также обеспечила доступ к технологическому электропитанию.

Обеспечение связи в поездах Белорусской железной дороги – один из проектов, которые velcom реализует в статусе официального оператора связи II Европейских игр. Компания обеспечит спортсменов и болельщиков качественной мобильной связью и поможет с подготовкой к мероприятию.

«В мировом Олимпийском движении Европа – самый сильный континент-участник. И проведение очередных Европейских игр в Беларуси – это знак признания нации как одного из лидеров в большом спорте. Мы выбрали velcom в качестве официального оператора связи II Европейских игр, так как уверены, что этот оператор, как часть большой группы телекоммуникационных компаний, работающих по всему миру, обеспечит для гостей и участников Игр необходимый уровень связи. И готовность velcom внедрять самые передовые технологии – лучшее тому доказательство», – отметил менеджер по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, а соревнования планируется транслировать на 160 стран мира.