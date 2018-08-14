Минский парк Горького появился в игре World of Tanks

Новый ангар был создан в рамках подготовки карты «Минск», выход которой приурочен ко Дню танкиста и Дню города, и доступен для игроков World of Tanks по всему миру. Но уже сегодня каждый может рассмотреть виртуальный столичный парк, воссозданный в мельчайших деталях.

Ангар буквально пестрит разнообразными элементами, специально придуманными разработчиками. Здесь можно увидеть большую сцену для выступлений, гирлянды, яркие фотозоны, фуд-траки и летающие воздушные шары, вызывающие ощущение праздника. Специально для ангара было создано более 300 моделей людей — и в итоге получился самый насыщенный персонажами объект в игровом клиенте.

Виртуальная галерея танков, расположенная вдоль набережной Свислочи, символизирует годы развития игры. Если навести курсор на табличку рядом с каждым танком, то можно узнать, что важного происходило в World of Tanks в том или ином году. Также в ангаре находится множество «пасхалок» от разработчиков, которые станут приятными сюрпризами для игроков.

Кроме того, в 18:00 в ангаре происходит автоматическое переключение в ночной режим, при котором включается праздничная иллюминация, а в воздухе над парком появляются залпы салюта.