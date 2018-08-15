Samsung анонсировала первый в мире 5G-модем

Компания Samsung анонсировала Exynos 5100 — первый в индустрии 5G-модем, полностью совместимый со стандартом 3GPP (3rd Generation Partnership Project).

Модем полностью совместим со спектрами ниже 6 ГГц и mmWave, определяемыми стандартом 3GPP. Таким образом, теоретически чип сможет обеспечить скорость до 2 Гбит/сек при использовании частот ниже 6 ГГц и до 6 Гбит/сек в mmWave. Это в 1.7 и 5 раз быстрее по сравнению с предшественником Exynos 9810.

Модем базируется на 10-нанометровом производственном процессе и поддерживает даже устаревшие стандарты 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и, конечно, 4G LTE.

Exynos 5100 будет доступен на рынке уже к концу 2018 года.