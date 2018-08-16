"Яндекс" ведет переговоры о продаже своего первого телефона

"Яндекс" ведет обсуждение с розничными сетями МТС, "МегаФона", "Вымпелкома" и "М.Видео-Эльдорадо" продажи своего нового смартфона. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

Первую партию девайса "Яндекс.Телефон" YNDX-000SB планировалось импортировать в Россию осенью. По словам источников газеты, планируемая цена аппарата составляла 15.000 российских рублей (460 белорусских), однако из-за роста курса доллара она увеличилась до 17.000 российских рублей (520 белорусских). Однако о продаже договориться пока не удается: "Яндекс" настаивает на минимальной наценке на устройство (не более 5-8%), а это не устраивает розничные сети. По их мнению, для подобных смартфонов приемлемый показатель доходности — 30% и более.

Информация о существовании «Яндекс.Телефона» появилась еще в июле. Тогда устройство заметили в реестре криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны ЕЭС. В компании не называют технические характеристики смартфона.