Microsoft готовит Outlook с искусственным интеллектом

Microsoft даст возможность участникам программы Targeted Release познакомиться с ранним вариантом новой веб-версии сервиса Outlook, в которую компания внесла ряд значительных изменений. Об этом сообщил на сайте сообщества Microsoft менеджер компании по продуктовому маркетингу Габриэль Вальдес. Напомним, Outlook — это почтовый сервис и в тоже время органайзер, который является частью пакета Office.

Новый Outlook состоит из трех модулей — Почта, Календарь и Люди. В веб-версии теперь присутствует строка поиска с предиктивным механизмом, которая помогает пользователю найти необходимые материалы на основании его последних бесед и с учетом того, с какими людьми он чаще всего контактирует.

Чтобы пользователю было легче найти файл, прикрепленный к какому-либо письму, в Outlook был добавлен специальный модуль Файлы. Модуль показывает все файлы, отправленные и полученные в ходе переписки. В рубрике Избранное будут видны файлы от важных контактов. Такая рубрика есть не только для Файлов, но и для всего Outlook — туда можно добавить самые важные контакты, чтобы не пропускать от них писем.

Также был упрощен процесс создания мероприятий в календаре — с помощью обновленных иконок, которые позволяют быстро идентифицировать мероприятие и увидеть предложенные локации, чтобы определиться с точным адресом.