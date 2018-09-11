velcom продлевает действие акции «Безлимитный интернет» до конца года

Телеком-оператор velcom продлевает действие акции на услугу «Безлимитный интернет», которая доступна всем абонентам тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт +» и «Комфорт+ для бизнеса». Акцией за 0 рублей можно воспользоваться до 31 декабря 2018 года.

Услуга «Безлимитный интернет» позволяет свободно выходить в глобальную сеть даже после того, как включенный в абонентскую плату объем мегабайт исчерпан. В зависимости от конкретного тарифного плана определяется максимально возможная скорость соединения: на тарифах с большим объемом включенного трафика эта скорость выше.

Напомним, абоненты тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт+ для бизнеса» могут подключить услугу «Безлимитный интернет» самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в «Личном кабинете».