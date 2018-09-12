life:) предложил тариф с неограниченным мобильным интернетом и звонками во все сети

Для новых клиентов мобильный оператор снизит стоимость абонентской платы в первые три месяца до 12,90 руб/мес.

А для тех, кто перенесет номер в сеть life:) – в первые шесть месяцев. Стандартная абонентская плата на тарифном плане «Безлимит на всё» равна 16,90 руб/мес.

Подключиться на новый тариф «Безлимит на все» можно во всех салонах связи life:), личном кабинете, приложении Smart life:), интернет-магазине мобильного оператора или набрав на своем телефоне *9888#