В наземном транспорте хотят ввести оплату банковской картой

БПС-Сбербанк планирует за год внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек.

В БПС-Сбербанке заявили, что их потенциал позволяет масштабировать проект на наземный транспорт уже к началу II Европейских игр. Платить можно будет карточкой любого банка или с помощью смартфона с технологией NFC.

В ближайшее время специалисты ГУ «СТС» планируют изучить опыт реализации таких проектов на наземном транспорте в некоторых других городах, в частности в Санкт-Петербурге.