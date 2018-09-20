В наземном транспорте хотят ввести оплату банковской картой

 

БПС-Сбербанк планирует за год внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек. 

В БПС-Сбербанке заявили, что их потенциал позволяет масштабировать проект на наземный транспорт уже к началу II Европейских игр. Платить можно будет карточкой любого банка или с помощью смартфона с технологией NFC.

В ближайшее время специалисты ГУ «СТС» планируют изучить опыт реализации таких проектов на наземном транспорте в некоторых других городах, в частности в Санкт-Петербурге.

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Комментарии

Аватар пользователя Piton

Piton

Отлично! Скорее бы уже.

Добавить комментарий