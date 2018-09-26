Белорусы стали в 10 раз больше использовать интернет в роуминге

Белорусы стали потреблять больше интернет-трафика в зарубежных поездках. Анализируя Big Data, эксперты МТС прогнозируют, что текущий год станет рекордным по объемам потребления интернета. Впечатляюще активным оказался сезон отпусков: если прошлым летом абоненты в роуминге прокачали 244 907 МБ, то этим — 2 670 116МБ, то есть интернет-трафик вырос более чем в 10 раз.

Бум потребления интернет-трафика в МТС связывают с запуском услуги «Unlim за границей». Она позволила абонентам пользоваться интернетом в роуминге без ограничений по объему. Это изменило отношение белорусов к онлайн-роумингу.

В отличие от мобильного интернета, общаться голосом в роуминге стали реже. Все последние годы голосовое общение показывает отрицательную тенденцию. В сравнении с минувшим годом роумеры стали совершать на 12 % меньше звонков. То же самое касается и SMS, количество которых сократилось на 21 %.

За летние месяцы абоненты МТС посетили более 120 стран. Активнее всего интернет-трафик белорусы использовали в России, Украине и Турции. Кроме того, абоненты МТС часто находились онлайн в Польше, Литве и Италии. В первую «десятку» также вошли Германия, Испания, Латвия и Греция.

Помимо топовых направлений, белорусы этим летом посетили и экзотические страны: абоненты МТС путешествовали в Мозамбике, Перу, Гренландии, Панаме и Аргентине.