Вышел браузер Vivaldi 2.0

Сегодня компания Vivaldi выпускает финальную версию своего браузера Vivaldi 2.0, предоставляющего новые возможности продуктивной работы для каждого пользователя.

Пользователи могут адаптировать браузер к своим потребностям, изменяя не только внешний вид браузера, но и расположение его элементов без каких-либо ограничений. Настройки Vivaldi предоставляют огромное разнообразие возможностей, включая:

Расположение панели вкладок по вертикали, перенос адресной строки вниз (или её полное отключение)

Регулировка масштаба интерфейса и веб-страниц, а также режим чтения для более комфортного отображения текста

Адаптивное изменение цветовых тем в зависимости от просматриваемых веб-сайтов

Использование различных тем оформления по расписанию

Настраиваемая Экспресс-панель и фоновый рисунок окна

Vivaldi отныне позволяет легко и надёжно синхронизировать данные пользователя между несколькими установленными на разных компьютерах версиями браузера. Эти данные включают в себя закладки и Экспресс-панель, сохранённые пароли и данные автозаполнения форм, историю введённых адресов, расширения и заметки.

Все синхронизированные данные, включая пароли пользователя, защищены шифрованием и не пересылаются между браузерами Vivaldi в открытом виде. В целях ещё большей защищённости данных, для их хранения используются только собственные серверы Vivaldi.

Долгожданная синхронизация данных может быть активирована пользователем или в настройках Vivaldi, или с помощью кнопки с облаком в панели состояния браузера.

Для оптимального использования экранного пространства и упрощения работы, браузер Vivaldi предлагает боковую панель – расширяемый, многофункциональный инструмент, включающий панели Загрузки, Закладки, Историю, Веб-панели, Панель окна и Заметки.

Веб-панели позволяют пользователям размещать любимые веб-приложения или веб-сайты на специальной боковой панели одновременно с просмотром основного окна. Начиная с данной версии браузера, эти панели могут “плавать” поверх основной страницы, не прибегая к переформатированию содержимого окна при открытии. Также теперь появились иконки рекомендованных веб-панелей из числа популярных веб-сервисов, соцсетей и часто посещаемых веб-сайтов.

Vivaldi обладает широкими возможностями управления вкладками, включая их группировку, переименование и поиск, а также закрепление вкладок, перетаскивание, выгрузка вкладок из памяти компьютера, отключение звука на вкладках при необходимости. Также пользователи имеют несколько способов доступа к данным функциям. Адаптация к привычкам пользователей – это одна из ключевых задач разработчиков браузера Vivaldi.

Одна из наиболее популярных функций, Размещение вкладок — открытие нескольких вкладок одновременно в одном окне — теперь предлагает возможность менять размер отображаемых страниц простым перетаскиванием границ. При этом состояние изменённых страниц остаётся прежним даже после перезагрузки браузера и при открытии сохранённой сессии.

Также популярная функция визуальной прокрутки открытых страниц получила новую опцию просмотра списка заголовков страниц, что позволяет ещё быстрее найти нужную вкладку.

Один из самых популярных инструментов в браузере сегодня – это История просмотра. Vivaldi предлагает очень мощный инструмент. Пользователи могут исследовать свои собственные привычки, используя статистику и визуальную графику, представленные в новой уникальной истории просмотров.

Vivaldi обладает интуитивным интерфейсом, работать с которым можно ещё быстрее, используя настраиваемые комбинации Быстрых клавиш и Жесты мышью. В новой версии браузера появилась возможность открывать недавно закрытые вкладки используя кнопки Назад и Вперёд одновременно с клавишей-модификатором (Cmd или Ctrl) или кликом средней кнопки мыши.

Встроенные инструменты Vivaldi помогают пользователям работать в сети проще и быстрее. Можно делать скриншоты страниц и делиться ими с другими пользователями с помощью функции Снимок экрана, создавать Заметки с использованием Markdown-разметки, а также подробно изучать Свойства изображений.

Гибкие настройки Vivaldi позволяют пользователям работать в Приватном окне и осуществлять в нём поиск информации с помощью сервисов, разделяющих нашу идеологию по сохранению приватности.