Игра World of Tanks VR пришла в Минск

В World of Tanks для виртуальной реальности (VR) теперь можно поиграть на родине «Танков» — в Минске. В столичном ТРЦ Galleria Minsk открылся зал европейской сети VR-развлечений PlayVR, где можно погрузиться в напряженные танковые сражения в новом формате.

Wargaming впервые представила World of Tanks VR публике в начале года. На запуске игры виртуальные «танкисты» могли принять участие в командных боях на средних танках в режимах «все против всех», «2 на 2» и «4 на 4». В августе VR-«Танки» получили крупное обновление, которое добавило два новых класса бронетехники — легкие и тяжелые танки, а также новый сеттинг: солнечную летнюю долину с руинами замка.

Зал PlayVR на 6-м этаже ТРЦ Galleria Minsk (проспект Победителей, 9) оснащен современным оборудованием, разработанным на основе VR-платформы HTC VIVE. Наряду с World of Tanks VR зал ежедневно (с 10 утра до 10 вечера) предлагает более 25 VR-игр для детей старше 6 лет и взрослых: RevolVR, Serious Sam, SuperHot, Beat Saber, Alpha CentaVR, Arizona Sunshine, «Варяги», «Пираты», «Фиксики», «Смешарики» и другие.

Беларусь стала четвертой страной Европы, в которой работает PlayVR. Остальные залы сети расположены в России, Великобритании и Нидерландах.