Первая белорусская криптовалютная биржа открылась в Нью-Йорке, сообщили создатели биржи Crexby. Компанию-основателя зарегистрировали в США в 2017 году белорусские эмигранты.

Речь идет о многофункциональной площадке, на которой возможны как обмен криптовалюты и торги, так и реализация других проектов. Эта платформа подходит и для крупного бизнеса, давая возможность привлекать инвестиции в криптовалюте, и для социальных проектов. Так, например, с помощью данной платформы можно заниматься фандрейзингом для детских домов и реализовывать другие подобные инициативы.

"Crexby является полнофункциональной платформой для совершения операций в криптовалюте и на момент открытия позволяет оперировать с 13 лидирующими виртуальными монетами, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero и другие. Список торгуемых криптовалют расширяется согласно поступающим запросам и установленному графику", - рассказали создатели биржи.

Crexby предлагает пользователям низкую, а порой и нулевую комиссию. Среди своих конкурентных преимуществ называет также высокую скорость транзакций, пятиуровневую систему безопасности и круглосуточную поддержку клиентов.

Хранение 90% активов на холодных кошельках с мульти-подписью и непрерывная сверка балансов каждого клиента повышают надежность и исключают несанкционированный доступ к базам данных, отметили авторы проекта.

Проект планируют развивать и встроить в систему платформу по проведению ICO – то есть, возможность создавать собственные криптовалюты. Также компания планирует запустить собственную крипто-монету и добавить возможность оформления смарт-контрактов для бизнеса.