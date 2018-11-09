Wargaming анонсировала выход игры Pagan Online

Wargaming анонсировали Pagan Online — новый action RPG от сербских разработчиков Mad Head Games. Мир Pagan Online вдохновлен культурой дохристианского периода, с уникальными героями, толпами опасных противников и сверхъестественными силами. Игровая вселенная будет расширяться регулярными дополнениями с новыми героями, врагами, землями и неожиданными поворотами истории.

Не изъезженный сеттинг — только часть дела. В основе геймплея Pagan Online лежит сочетание классического hack’n’slash и MOBA-механик, с отсылками к рейдам из классических MMORPG. Игроки будут перемещаться от одной боевой арены к другой, оттачивая навыки в интенсивных сражениях с ордами монстров и «боссами» с уникальными тактиками.

Pagan Online предоставит игрокам несколько игровых режимов, включая соло и Co-Op, с миссиями, которые нескучно проходить заново, разными уровнями сложности и множеством наград. Кроме того, игра будет регулярно пополняться новыми эпизодами — «Боевыми историями».