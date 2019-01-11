БЖД запустила мобильное приложение для грузоперевозок

Белорусская железная дорога ввела в промышленную эксплуатацию мобильное приложение для оповещения пользователей и подсистему для мобильных платформ автоматизированной системы электронного оформления и сопровождения перевозок грузов с использованием электронной цифровой подписи.

Как сообщает пресс-центр БЖД, мобильные цифровые решения — мобильная подсистема автоматизированной системы «Электронная перевозка» (АС «Электронная перевозка») и специализированное мобильное приложение «S2 Mobile» — разработаны специалистами Центра защиты информации Белорусской железной дороги. Благодаря данным решениям все участники грузовых железнодорожных техпроцессов получили возможность электронного оформления и сопровождения перевозок грузов по цифровым безбумажным технологиям, основанным на использовании юридически значимых электронных документов.

Приложение «S2 Mobile» предоставляет мобильный доступ к основным элементам функционала АС «Электронная перевозка» с возможностью просмотра, подписи и согласования электронных документов на мобильных устройствах пользователей АС «Электронная перевозка» под управлением операционной системы Android 5.0 и выше.