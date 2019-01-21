В России возбудили дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор уличил социальные сети Facebook и Twitter в нарушении российского закона о локализации баз данных. В отношении компаний заведены административные дела.

В формальных ответах компаний не содержалось никакой конкретной информации об исполнении российского закона, по которому персональные данные россиян должны храниться на территории России.

В декабре 2018 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство направило Twitter и Facebook требования о соблюдении этого закона. Ведомство ожидало получить юридически значимые ответы от компаний до 17 января 2019 года.