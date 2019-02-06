Браузер Chrome предупредит о взломе вашего пароля

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Google выпустила расширение для браузера, которое будет проверять надежность вводимого пароля. У компании для этого есть огромная база из 4 миллиардов взломанных аккаунтов.
Расширение Password Checkup от Google активируется только при попытке ввести пароль и логин на каком-нибудь сайте. Программа сверяет сочетание с базой взломанных аккаунтов и делает вывод о надежности пароля.
Когда расширение обнаружит, что вводимый пароль попал в базу утечек, появится большое красное окно с предупреждением. Это знак, что лучше поменять пароль. При этом Google уверяет, что они проверяют пароли анонимно и весь процесс проходит через шифрование.
Комментарии
Бред какой-то.
Для того, чтобы оценить надежность пароля, нафиг не нужны никакие базы из 4-х миллиардов...
У сайта-сервиса HIBP база из 6,5 млрд. "ломаных" аккаунтов.
з.ы. если интересно, сгуглите "Как в KeePass проверить надежность паролей по базе Have I Been Pwned (HIBP)", позавчера вывесил в своем софт-блоге, сервис полезный.