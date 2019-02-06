Браузер Chrome предупредит о взломе вашего пароля

Google выпустила расширение для браузера, которое будет проверять надежность вводимого пароля. У компании для этого есть огромная база из 4 миллиардов взломанных аккаунтов.

Расширение Password Checkup от Google активируется только при попытке ввести пароль и логин на каком-нибудь сайте. Программа сверяет сочетание с базой взломанных аккаунтов и делает вывод о надежности пароля.

Когда расширение обнаружит, что вводимый пароль попал в базу утечек, появится большое красное окно с предупреждением. Это знак, что лучше поменять пароль. При этом Google уверяет, что они проверяют пароли анонимно и весь процесс проходит через шифрование.

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Бред какой-то.

Для того, чтобы оценить надежность пароля, нафиг не нужны никакие базы из 4-х миллиардов...

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

базы из 4-х миллиардов

У сайта-сервиса HIBP база из 6,5 млрд. "ломаных" аккаунтов.

з.ы. если интересно, сгуглите "Как в KeePass проверить надежность паролей по базе Have I Been Pwned (HIBP)", позавчера вывесил в своем софт-блоге, сервис полезный.