Браузер Chrome предупредит о взломе вашего пароля

Google выпустила расширение для браузера, которое будет проверять надежность вводимого пароля. У компании для этого есть огромная база из 4 миллиардов взломанных аккаунтов.

Расширение Password Checkup от Google активируется только при попытке ввести пароль и логин на каком-нибудь сайте. Программа сверяет сочетание с базой взломанных аккаунтов и делает вывод о надежности пароля.

Когда расширение обнаружит, что вводимый пароль попал в базу утечек, появится большое красное окно с предупреждением. Это знак, что лучше поменять пароль. При этом Google уверяет, что они проверяют пароли анонимно и весь процесс проходит через шифрование.