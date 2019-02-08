Браузер Opera для Android получил встроенный VPN

Весной 2018 года разработчики из Opera Software удалили приложение Opera VPN из браузера для мобильных платформ Android и iOS. Причины этого названы не были, потому было неясно, что подвигло разработчиков на такой шаг, ведь популярность приложения была достаточно высокой, а оно само было бесплатным. Теперь же появилась информация, что Opera возвращает VPN для пользователей Android, но уже в виде встроенного в браузер модуля, а не отдельной программы.

Возможность по-прежнему бесплатна и может быть активирована через меню настроек. Фактически, это теперь полный функциональный аналог настольной версии Opera. Похоже, что создатели поняли давно назревшую проблему и предложили решение.

В компании утверждают, что не собирают никаких данных, проходящих через их VPN-сервер. При этом пока что возможность доступна в бета-версии. О выпуске сборки браузера с аналогичной возможностью под iOS пока ничего не сообщается.

При этом разработчики заявляют, что VPN позволит пользователям подключаться к выходным нодам в Азии, Европе и США. Также в возможности предусмотрена опция «Оптимальное местоположение» для пользователей, которым важнее скорость передачи данных, а не физическое размещение выходного сервера.

После прекращения работы Opera VPN в прошлом году в компании предложили всем пользователям перейти на платную подписку SurfEasy. Это подразделение было изначально частью Opera Software, но в 2017-м перешло под крыло Symantec. По-видимому, нынешнее нововведение является расширением платной подписки для тех, кто не хочет платить и готов довольствоваться ограничениями.

Скачать бета-версию Opera со встроенным клиентом VPN можно бесплатно в Google Play.